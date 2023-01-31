Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebinin ilk çeyrekte “artan faiz” ile azalması bekleniyor
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hazırladığı Banka Kredi Anketi raporunda, geçen yıl son çeyrekte Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebinin azaldığı ve ilk çeyrekte daha da azalacağı belirtildi.
Berlin
ECB, Avro Bölgesi'ndeki 151 bankanın katıldığı Banka Kredi Anketi'nin sonuçlarına ilişkin bir rapor yayımladı.
Raporda, geçen yılın son çeyreğinde Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebinin azaldığı ve artan borçlanma maliyetleri nedeniyle yılın ilk çeyreğinde daha da azalacağı belirtildi.
ECB, söz konusu talep azalışına neden olarak “Avro Bölgesi'nde artan faiz oranlarını” gösterdi.
ECB'nin anketine katılan bankaların yüzde 26’sı, geçen yılın son çeyreğinde şirketlere verilen kredileri koşullarını daha katı hale getirdiklerini belirtti. Bu da kredilerde 2011 borç krizinden bu yana en fazla kısıtlamaya sebep oldu.
ECB raporunda, "Ekonomik görünüme ve sektöre veya şirkete özgü duruma ilişkin risk algılarının artması, bankaların risk tolerans düzeylerinin azalması ve artan fon maliyetleri, Avro bölgesinde şirketlere verilen krediler için kredi standartlarını sıkılaştırmaya devam etti." denildi.
Ankete katılan bankaların yüzde 74'ü son çeyrekte ipotek talebinde düşüş bildirirken, en büyük düşüşler Almanya ve Fransa'da görüldü.
ECB’nin raporunda "Bu, son faiz oranlarındaki artışların konut kredisi talebi üzerindeki güçlü olumsuz etkisine ve düşen tüketici güvenine işaret ediyor" ifadesine yer verildi.
Enflasyonla mücadele
ECB, yüksek enerji ve gıda maliyetlerinin ve aynı zamanda Kovid-19 salgınından sonra ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasının bir sonucu olarak rekor düzeydeki enflasyonla mücadele ediyor.
Yüksek enflasyonla mücadelede, ECB faiz oranlarını Temmuz 2022’den bu yana dört kez art arda artırdı.
Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB'nin para politikası kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.
ECB Başkanı Christine Lagarde, yeni yılda daha fazla faiz artırımına işaret etmişti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2 seviyesine geriledi. Bölgede enflasyon, geçen yılın sonlarında çift hanelere ulaşmıştı.
Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri yarın açıklanacak.
ECB sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi için yüzde 2 enflasyon hedefliyor.
Avro Bölgesi'nde bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinilmesini sağlayan ECB'nin Banka Kredi Anketi, yılda 4 defa yapılıyor. Son anket ise 12 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.