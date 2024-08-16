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Ekonomi

Avro Bölgesi haziranda 22,3 milyar avro ticaret fazlası verdi

Avro Bölgesi, haziran ayında 22,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Avro Bölgesi haziranda 22,3 milyar avro ticaret fazlası verdi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 212,3 milyar avro, ithalatı ise yüzde 7,7 düşerek 191,4 milyar avro oldu.

AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 20,9 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat haziranda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 gerileyerek 236,7 milyar avro, ithalat da yüzde 8,6 düşüşle 214,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası haziranda 22,3 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 44,6 milyar avro ile ABD, 28 milyar avro ile İngiltere, 19,1 milyar avro ile Çin, 15,4 milyar avro ile İsviçre ve 8,3 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 39,7 milyar avro ile Çin, 25,9 milyar avro ile ABD, 14,1 milyar avro ile İngiltere, 10,8 milyar avro ile İsviçre, 8,3 milyar avro ile Norveç ve 8 milyar avro ile Türkiye oldu.

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