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Ekonomi

Avro Bölgesi ekonomisi temmuzda duraklama noktasına geldi

Avro Bölgesi ekonomisi, temmuz ayında mal ve hizmetlere olan talebin azalmasıyla durakladı.

Ata Ufuk Şeker  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Avro Bölgesi ekonomisi temmuzda duraklama noktasına geldi

Brüksel

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi ekonomisi, mal ve hizmetlere olan talebin zayıflaması nedeniyle temmuz ayında duraklama yaşadı.

Haziranda 50,9 seviyesinde olan bileşik PMI, temmuzda 50,2'ye indi. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde haziranda 52,8 olan hizmet sektörü PMI da temmuzda son 4 ayın en düşük seviyesi olan 51,9'a indi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

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