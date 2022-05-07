Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.75
ETH/USDT
2,703.50
BTC/USDT
36,076.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşuyor. Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici üç köprü zarar gördü.
logo
Ekonomi

Ata tohumuna sahip çıkan çiftçi yoğun talep alınca üretimde hedef büyüttü

Ardahanlı çiftçi Nejdet Kanbir, ata tohumu kavılca buğdayına yoğun talep alınca üretim hedefini büyüttü.

Günay Nuh   | 07.05.2022
Ata tohumuna sahip çıkan çiftçi yoğun talep alınca üretimde hedef büyüttü Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

İşlenmesi zor olduğu için çiftçilerce çok ekilmeyen kavılcanın yaygınlaştırılması için çalışma yapan çiftçi Kanbir, Çıldır ilçesinin Aşıkşenlik bölgesinde 10 yıl önce 15 kilogram ata buğdayını ekmeye başladı.

İlk ekimde yüksek verim alan Kanbir, bunun üzerine "Kavılca İşleme" projesi hazırlayarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) müracaatta bulundu.

Aldığı destekle tesis kuran Kanbir, tohumluk olarak çiftçilere, un ve bulgur olarak sofralara ulaşmasını sağladığı ata tohumunda üretimi iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Çiftçi Kanbir, AA muhabirine, "Sosyete yiyeceği kavılca, fakir sofralarına lezzet katacak" sloganıyla yola çıktığını anlattı.

Tesiste saatte 250 kilogram buğdayın kabuğundan ayrıştırılmasının, 600 kilogram da un elde edilmesinin talebi karşılamadığını vurgulayan Kanbir, şöyle konuştu:

"Bugün gelinen noktada son derece iyi durumdayız ancak yeterli değil. Çünkü talepler arttı, karşılık vermekte zorlanıyoruz. Biz bazı altyapı ve teknik sorunlarımızın giderilmesiyle hedefimizi büyütüp saatte 1 ton un üretmenin gayretindeyiz. Amacımız, bir saatte 1 ton buğdayı kabuğundan çıkarmak, yine 1 ton un elde etmek. O zaman asıl hedefe ulaşılmış olacağız. Çünkü şu an yoğun bir talep var."

"Kepekli ve kepeksiz un taleplerine karşılık verebiliyoruz"

İşe başlarken ilk hedefinin buğdayı kabuğundan ayıklamak olduğunu aktaran Kanbir, "Artık buğdayı hırpalamadan una dönüştürmeyi başarabiliyoruz. Kepekli ve kepeksiz un taleplerine karşılık verebiliyoruz. Şu an bu ürün bölgemizin bir değeri. Bu noktada iyi durumdayız. Evlerimizde tüketiliyor olması bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de 2020'de ​​​​​​​"Kavılca buğdayı ve unu" adında tescil çalışması başlattıklarını anımsatarak, ata tohumu kullanımının yaygınlaşması için yapılacak çalışmalara destek olacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong'da 324 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1743 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi
Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak
2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Benzer haberler

Ata tohumuna sahip çıkan çiftçi yoğun talep alınca üretimde hedef büyüttü

Ata tohumuna sahip çıkan çiftçi yoğun talep alınca üretimde hedef büyüttü

Bazı illerde mayıs ayında kar sürprizi

Türkiye'de üretilen havucun yarısından fazlası bu mahallede yetiştiriliyor

Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 55 bin 965 araç dünya yollarında

Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 55 bin 965 araç dünya yollarında
Hatay'da hasadına başlanan fiğ, verimiyle çiftçinin yüzünü güldürdü

Hatay'da hasadına başlanan fiğ, verimiyle çiftçinin yüzünü güldürdü
Boyları 5 santimetreyi geçmeyen minik sebzelerin hasadına başlandı

Boyları 5 santimetreyi geçmeyen minik sebzelerin hasadına başlandı