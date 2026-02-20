Dolar
Ekonomi

ASÜD, ayran ve kefir pazarının yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüdüğünü bildirdi

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), probiyotik yoğurt, protein içeriği zenginleştirilmiş ürünler ile ayran ve kefir gibi fermente probiyotik süt ürünlerinin, artan sağlık bilinciyle yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüdüğünü belirtti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
ASÜD, ayran ve kefir pazarının yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüdüğünü bildirdi

Ankara

ASÜD'den yapılan açıklamada, süt ürünlerinin, susuzluğu gidermede etkili bir seçenek olduğu bildirildi.

Vücudun normal fizyolojik işlevlerini sürdürebilmesi için gerekli sıvı dengesinin korunmasının, insan sağlığının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ramazan ayında bu, daha da önemli hale gelir. Geleneksel olarak su, susuzluğu gidermenin en iyi yolu olarak kabul edilir. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, içeceklerin yalnızca su içeriğinin değil, aynı zamanda besin ve elektrolit bileşimlerinin de hidrasyon üzerinde belirleyici olduğunu, bazı besin değeri yüksek içeceklerin bu konuda en az su kadar etkili olabildiğini ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'de ayranın, hem geleneksel tüketim alışkanlıklarının hem de sanayi üretiminin önemli ürünlerinden biri olmayı sürdürdüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"ASÜD verilerine göre, son yıllarda ayran ve kefirin istikrarlı bir büyüme eğilimi göstermesi dikkat çekmektedir. 2023'te 830 bin tona yükselen ayran ve kefir üretimi, 2024'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 16 artışla 960 bin tona ulaşarak önemli büyüme kaydetmiştir. 2025'te de ayran ve kefir üretimi yüzde 9'un üzerinde artarak 1 milyon 50 bin ton olarak gerçekleşmiştir."

Türkiye'de süt ürünleri sektörünün, son yıllarda üretim ve ürün çeşitliliği açısından dikkat çekici gelişim sergilediğine işaret edilen açıklamada, "Özellikle probiyotik yoğurt, protein içeriği zenginleştirilmiş ürünler ile ayran ve kefir gibi fermente probiyotik süt ürünleri, pandemi sonrası artan sağlık bilinciyle her yıl yaklaşık yüzde 10 büyüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

