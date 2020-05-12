Euro
7.61
Dolar
7.03
BIST 100
98,722.37
Altın
1,704.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum AA CANLI ekranlarında
logo
Ekonomi

ASELSAN dünyada Kovid-19'dan en az etkilenen 4 savunma şirketi arasında

ASELSAN, "Defence News Top 100" şirketleri listesindeki halka açık şirketler sıralamasında, dünyada piyasa değeri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden en az etkilenen ilk 4 savunma şirketinden biri oldu.

Sefa Şengül   | 12.05.2020
ASELSAN dünyada Kovid-19'dan en az etkilenen 4 savunma şirketi arasında

Ankara

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, konuyla ilgili değerlendirmesinde, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak ve bilançoyu olası kriz ve risklere karşı koruyacak her türlü önlemi aldıklarını, etkin tedarik gücü ve dışa bağımlılığın günden güne azalmasıyla tedarik kaynaklı muhtemel sorunlardan en az düzeyde etkilendiklerini belirtti. 

Yılın ilk çeyreğinde ASELSAN açısından hasılat, büyüme ve karlılık kalemlerinde hedeflerin gerçekleştiğini bildiren Görgün, yıl sonu beklentilerine ve takvime uygun olarak tüm faaliyetlerin eksiksiz sürdürüldüğünü ifade etti.

Görgün, Kovid-19 tehdidine karşı ilk vakanın ortaya çıktığı günden itibaren şirketin tüm yerleşkelerinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldıklarına, çalışanlarının takibi ve bilgilendirilmesini aralıksız yaptıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"ASELSAN'ın tüm faaliyetlerinin yalnızca ekonomik alanda değil, topluma katkı ve sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü, 'Ben değil, biz' anlayışıyla 83 milyonluk ailemize layık olabilmek için azimle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmekten onur duyarız. Bu küresel kriz süreci, iş yapış modellerinden insan odaklı yaklaşımlara, tedarik süreçlerinden teknoloji yol haritalarına kadar şirketler için birçok fırsatı da içinde barındırıyor. Bu süreci doğru okuyan ve yöneten şirketler büyük kazanımlar elde edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 920'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19'dan en fazla can kaybı Mısır’da görüldü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bine yaklaştı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid 19'u yenen Semanur bebek ile 10 kişilik ailesi alkışlarla taburcu edildi

Benzer haberler

ASELSAN dünyada Kovid-19'dan en az etkilenen 4 savunma şirketi arasında

ASELSAN dünyada Kovid-19'dan en az etkilenen 4 savunma şirketi arasında

Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor

ASELSAN desteğiyle İHA'ya güç verecekler

ASELSAN'dan Bahreyn'e ihracat

ASELSAN'dan Bahreyn'e ihracat
ASELSAN'dan sağlıkta yeni iş birliği

ASELSAN'dan sağlıkta yeni iş birliği
ASELSAN'ın denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır

ASELSAN'ın denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır