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Ekonomi, Teknoloji

Apple bu yıl AB pazarında yapay zeka teknolojisini piyasaya sürmeyebilir

Apple, yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ın da aralarında bulunduğu bazı özellikleri, Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarındaki "düzenleyici belirsizlikler" nedeniyle bu yıl AB'de kullanıma sunmayabileceğini duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Apple bu yıl AB pazarında yapay zeka teknolojisini piyasaya sürmeyebilir

New York

Apple'ın açıklamasında, Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) getirdiği düzenleyici belirsizlikler nedeniyle; iPhone yansıtma, SharePlay ekran paylaşımı iyileştirmeleri ve Apple Intelligence olmak üzere tanıtılan yeni özelliklerden üçünün bu yıl AB kullanıcılarına sunulabileceğine inanılmadığı bildirildi.

Açıklamada, DMA'nın bazı gerekliliklerinin kullanıcı gizliliği ve veri güvenliğini riske atacak şekilde Apple ürünlerinin bütünlüğünü tehlikeye düşürebileceğinden endişe duyulduğu aktarıldı.

Ayrıca Apple'ın açıklamasında, bu özellikleri AB müşterilerine güvenliklerinden ödün vermeden sunmalarını sağlayacak bir çözüm bulmak amacıyla Avrupa Komisyonu ile işbirliği yapmaya kararlı olunduğu ifade edildi.

ABD'li teknoloji şirketi Apple, bu ay uzun zamandır beklenen yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ın yanı sıra yeni güncellemeleri ile yapay zeka alanındaki yeniliklerini tanıtmıştı.

AB'de DMA ile özellikle büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya konmuştu.

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