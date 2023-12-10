AOÇ, kadın kooperatiflerinin ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2020'den bu yana kadın kooperatifi ve üretici birliklerinden 32 milyon liralık ürün, 337 milyon liralık ham madde ve tarımsal ürün olmak üzere 369 milyon liralık ürün satın alındı." ifadesini kullandı.
Ankara
Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, AOÇ'nin, Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınarak kurulan kadın kooperatifi ve birliklerin ürettikleri ürünleri son tüketiciye aracısız ulaştırdığını ve bu yolla üye çiftçilerin sosyoekonomik açıdan desteklenmesinin amaçlandığını bildirdi.
Kadın kooperatifleri ve üretici birliklerinden mısır unu, reçel ve baharat çeşitleri, makarna, pekmez, tarhana, erişte, bazlama, pestil, meyve suları, zeytin, salça, peynir, et ürünleri, süt tozu, tereyağı, çiğ inek sütü gibi ürünlerin AOÇ tarafından satın alındığını aktaran Yumaklı, bu ürünlerin satışa sunulmadan önce gerekli gıda kontrollerinin yapıldığını kaydetti.
Ambalajlama ve etiketleme tebliğine uygun ürünlerin AOÇ mağazaları aracılığıyla tüketicilerle buluşturulduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:
"2020'den bu yana 26 ilimizde faaliyet gösteren kadın kooperatifi ve üretici birliklerine destek oluyoruz. Bakanlık olarak bu üreticilerimize pazarlama ve satış konularının dışında, paketleme, etiketleme, hijyen gibi konularda eğitimler de veriyoruz, satış ve pazarlama noktasında daha etkili olmalarını sağlıyoruz. Kadın üreticilerimizin, kooperatiflerin ve birliklerin daima destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Kooperatiflerimiz ve üretici birliklerimizden 2020'den bu yana toplam 32 milyon liralık ürün satın alarak mağazalarımızda aracısız olarak tüketiciyle buluşturduk. Bu yıl aldığımız ürünler için şu ana kadar 14 milyon lirayı bulan bir ödeme gerçekleştirdik."
"Pazar imkanı sağlamaya devam edeceğiz"
Yumaklı, bunların dışında AOÇ eliyle 2020 yılında 60 milyon, 2021'de 80 milyon, 2022'de 87 milyon ve 2023'te 110 milyon lira olmak üzere 337 milyon lira değerinde ham madde ve tarımsal ürün satın alındığını ifade etti.
Bu ürünlerin AOÇ fabrikalarında işlendikten sonra yine AOÇ mağazaları başta olmak üzere piyasaya arz edildiğini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:
"2020'den bu yana kadın kooperatifi ve üretici birliklerinden 32 milyon liralık ürün, 337 milyon liralık ham madde ve tarımsal ürün olmak üzere 369 milyon liralık ürün satın alındı. Bu rakamı daha da yukarılara çekme gayretindeyiz. Üretici, birlik ve kooperatiflerden ham madde temin etmeye ve üretmiş oldukları ürünleri AOÇ vasıtasıyla piyasa değerinde satın almaya, kadın kooperatifleri ve üretici birliklerinin ürünlerine pazar imkanı sağlamaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.