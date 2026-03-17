Antep fıstığında kalite ve güvenlik kriterleri TSE standardı ile belirleniyor

Ramazan Bayramı öncesi geleneksel tatlı yapımı çalışmaları hızlanırken bu ürünlerde yoğun kullanılan Antep fıstığının kalite ve güvenlik açısından Türk Standardları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygun olması gerekiyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Ankara

AA muhabirinin TSE verilerinden derlediği bilgiye göre, "TS 1279 Kabuklu Antep Fıstığı Standardı" ürünün üretiminden depolanmasına, sınıflandırılmasından kalitesine kadar birçok teknik kriteri düzenliyor. Güncel versiyonu 2019'da yayımlanan standart kapsamında kabuklu Antep fıstığı, işleme durumuna göre "kuru kabuklu (kavrulmamış)" ve "tuzlu kavrulmuş" olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

Standartta ayrıca meyve biçimine göre Antep fıstığı "tombul" ve "sivri" olarak iki grupta değerlendiriliyor. Bu iki grubun birbirine karıştırılmasına izin verilmiyor.

Kalite, nem ve sıcaklık kriterleri

Antep fıstığının kalite sınıfları da standartla tespit edildi. Kuru kabuklu Antep fıstıkları kalite özelliklerine göre "Ekstra", "Sınıf I" ve "Sınıf II" olmak üzere üçe ayrılırken, tuzlu kavrulmuş Antep fıstıkları "Jumbo", "Ekstra 1", "Ekstra", "Standart", "Ekonomik 1" ve "Ekonomik" olmak üzere 6 kalite kategorisinde sınıflandırılıyor.

Bu kapsamda, ürünün fiziksel özelliklerine ilişkin bazı sınırlar da bulunuyor. Kuru kabuklu Antep fıstığında rutubet oranının en fazla yüzde 6 olması gerekiyor.

Gıda güvenliği açısından toksin limitleri standart kapsamında yer alıyor. Antep fıstığında aflatoksin B1 için üst sınır 8 ppb, toplam aflatoksin için ise 10 ppb olarak belirlenirken okratoksin A için en fazla 5 mikrogram/kilogram sınırı uygulanıyor.

Depolama koşulları da standartta ayrıntılı şekilde tanımlanıyor. Antep fıstığının yüzde 65-70 bağıl nem ve 20-25 derece sıcaklık koşullarında en fazla 12 ay muhafaza edilmesi öneriliyor. Ayrıca ürünün keskin kokulu maddelerle birlikte depolanmaması ve taşınma sırasında hava dolaşımına sahip kapalı araçların kullanılması gerekiyor.

Fıstık ürünleri de denetleniyor

Ramazan Bayramı öncesinde tatlı ve şekerleme üretiminin arttığı dönemde, gıda sektöründe taklit ve tağşiş uygulamalarına yönelik denetimler sürdürülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, "fıstık" adıyla satılan bazı ürünlerde farklı bitkisel içeriklerin kullanılıp kullanılmadığı kontrol ediliyor.

