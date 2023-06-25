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Ekonomi

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 71 bin 305'e ulaştı.

Ayşe Yıldız  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

Antalya

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın, eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan "Türkiye'nin misafir odası" olduğunu belirtti.

Kentin Akdeniz'in incisi olduğunu aktaran Yazıcı, paylaşımında "Turizmin başkenti Antalya'mıza dün itibarıyla hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı 5 milyon 71 bin 305 oldu." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, 17 Haziran'da 86 bin 278 yabancı yolcu girişiyle bu yılın günlük rekoru kırılan Antalya'ya, 24 Haziran'da hava yoluyla 90 bin 853 yabancı misafirin gelmesiyle rekor yenilendi.

Kentte, yıl sonuna kadar 16 milyon turiste ulaşılması hedefleniyor.

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