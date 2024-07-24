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Ekonomi

Anonim şirketlerde elektronik genel kurul sistemine giriş süresi belirlendi

Anonim şirketlerin genel kurul toplantısına elektronik ortamda giriş süresi yeniden tespit edildi.

Hülya Ömür Uylaş  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Anonim şirketlerde elektronik genel kurul sistemine giriş süresi belirlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığının Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya imkan tanıyan elektronik genel kurul sisteminin işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yapılan değişiklikle, elektronik genel kurul sistemine giriş süresi düzenlendi.

Buna göre, anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun gerçekleştirileceği gün saat 06.00'da başlayacak ve genel kurulun başlama saatinden 5 dakika öncesine kadar sürecek.

Elektronik genel kurula katılım süresi, toplantının başlangıcından 1 saat önce başlıyordu.

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