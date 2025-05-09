Anneler Günü haftasında kartlı harcamalarda 10 milyar liralık artış öngörülüyor
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Anneler Günü haftasında mücevher, takı ve kozmetik satışlarında yüzde 100 artış beklediklerini belirterek, kartlı harcamaların 9-10 milyar lira artabileceğini söyledi.
İstanbul
Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Öncel, markalı perakende sektöründe adet satışlarının gerilediği ve ciro artışlarının enflasyonun gerisinde kaldığı zorlu dönemden geçildiğine işaret ederek, bu süreçte dini bayramlar ve özel günlerin, bazı ürün gruplarında hediyelik alışveriş aracılığıyla sınırlı da olsa sektöre hareketlilik kazandırdığını vurguladı.
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Öncel, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü'nün, en çok hediyelik alışverişin yapıldığı özel günler arasında ilk sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Hediyelik olarak çiçeğin yanı sıra en çok mücevher, takı, kozmetik, giyim, elektronik eşya ve küçük ev aletleri tercih ediliyor. Merkez Bankası verilerine baktığımızda 2024'ün Anneler Günü haftasında giyim aksesuar, beyaz eşya, elektrik elektronik, mücevher, mobilya ev tekstili, sağlık, kozmetik ve yemek kategorilerindeki kartlı harcamada yaklaşık 6 milyar liralık artış görülüyor. Bahsettiğim kategorilerde Anneler Günü'nden önceki hafta 73 milyar lira olan kartlı harcama tutarı Anneler Günü haftasında 78,6 milyar liraya ulaşmış. Enflasyonu hesaba kattığımızda bu yıl Anneler Günü haftasında söz konusu kategoriler için kartlı harcamada 9-10 milyar liralık artış olabileceğini tahmin ediyoruz."
Bu yıl da markaların Anneler Günü'ne özel kampanyalar hazırladığını ve hediyelik alışverişlerde online siparişlerin şimdiden başladığının altını çizen Öncel, "Fiziki mağazalarda ise alışverişin büyük bölümü 10 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. Cumartesi günü mücevher, takı ve kozmetik ürünlerinin adet satışlarında yüzde 100, giyim, aksesuar ve elektronik eşyada ise yüzde 25-30 civarında artış olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.