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Ekonomi

Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir: Ankara'nın yazılımlarla ilgili ciddi bir potansiyeli var

Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir, "Ankara'nın hem gömülü yazılımla hem de diğer yazılımlarla ilgili ciddi bir potansiyeli var. Bu alandaki firmaların güçleri her geçen gün artıyor ve yurt dışına da satışlar var." dedi.

Tolga Yanık   | 06.02.2021
Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir: Ankara'nın yazılımlarla ilgili ciddi bir potansiyeli var

Istanbul

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara'nın hem gömülü yazılımla hem de diğer yazılımlarla ilgili ciddi bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Bu alandaki firmaların güçleri her geçen gün artıyor ve yurt dışına da satışlar var." dedi.

Özdebir, Ekonomi Gazeteciler Derneği'nin çevrim içi düzenlediği "Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor" etkinliğinde yaptığı konuşmada, siber güvenliğin çok önemli bir konu olduğunu belirterek, "Devletimizin bu alanda çalışan kurumları ve ekipleri de var. Yazılım firmalarımız içerisinde de siber güvenlikle ilgili çalışma yapan firmalar da var." ifadelerini kullandı.

Gömülü yazılımlarla ilgili askeri alanda olduğu gibi sivil alanda da çalışan ciddi firmaların olduğuna dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Bu alanlar çok popüler olmadığı için kamuoyunun dikkatini çekmiyor ve bilinilirliği çok fazla değil. Birçok firmamız kendi yerli yazılımlarını kullanıyor. İşletim sistemiyle ilgili sıkıntılarımız var. Gömülü bir yazılım da yapsanız o yazılımın temelini teşkil edecek kısım yine dışarıdan geliyor. Bu alanda açıklarımız var ve bunları kapatmamız lazım.

Bu noktada, üniversitelerimize ve bize görevler düşüyor. Bu yazılımları birkaç defa deneyip başarısız oldukları zaman kaldırıp atmamamız lazım. Üzerine gidip bu eksiklikleri düzeltebilmemiz lazım. Ankara'nın hem gömülü yazılımla hem de diğer yazılımlarla ilgili ciddi bir potansiyeli var. Bu alandaki firmaların güçleri her geçen gün artıyor ve yurt dışına da satışlar var."

"Günlük taze çiçekleri Avrupa'ya ihraç edebilme imkanını desteklememiz gerekiyor"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir Menderes'te hayvancılıkla ilgili Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Bayındır'da bir çiçekçilik OSB ve Dikili'de altında doğal gaz kaynakları olan bir sera OSB kuruyoruz. Aynı zamanda bunların işlenmesiyle ilgili sanayi OSB oluşturduk. Bergama'da yine bir tarım OSB kuruyoruz. Kınık'ta ıtırlı bitkilerle ilgili, parfüm ve ilaç sanayinde kullanılacak olan bitkilerin ve tohumların üretimiyle ilgili OSB kuruluş aşamasında." diye konuştu.

Tire ve Ödemiş'in hayvancılık, süt ve süt ürünleri, peynircilikle ilgili geçmişi olduğunu anlatan Yorgancılar, şu ifadeleri kullandı:

"Tire'deki tek eksik mezbaha. Orada bir büyük mezbaha yapıldığı takdirde o bölgenin hayvancılığını o bölgede bulunan sanayi tesislerinde kullanabilme imkanı da çok daha rahat ve kolay olacak. Bayındır'da çiçekçilikle ilgili çok önemli kooperatifler var. Benim bir hayalim var. Nasıl İsrail'den her gün bir uçak oradaki çiçekleri kesip Rotterdam'da pazara yetiştiriyor ve satıyorsa bizim de İzmir'de böyle bir imkanımız var. Buradaki kesilen günlük taze çiçekleri Avrupa'ya ihraç edebilme imkanını desteklememiz gerekiyor."

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