Dolar
39.17
Euro
45.00
Altın
3,379.92
ETH/USDT
2,633.70
BTC/USDT
105,204.00
BIST 100
9,474.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Amazon, ABD'de altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapacak

Amazon, ABD'nin North Carolina eyaletinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Amazon, ABD'de altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapacak

New York

Şirketten yapılan açıklamada, yapay zeka ve bulut bilişim teknolojilerini desteklemek üzere veri merkezi altyapısını genişletmek için North Carolina'da tahmini 10 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Yatırımın en az 500 yeni yüksek vasıflı istihdam yaratmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ayrıca Amazon Web Services (AWS) veri merkezi tedarik zincirinde binlerce istihdamın da desteklenmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada bu yatırımın, North Carolina'yı bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendireceğine vurgu yapılarak, Amazon'un eyalete 2010'dan bu yana 12 milyar dolar yatırım yaptığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tahliye edildi
DMM, "Diyanet'e Kur'an-ı Kerim meallerini toplatma ve imha yetkisi verildi" iddiasını yalanladı
"10. Yargı Paketi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Bodrum'da dalgıçlar denizden 241 kilogram atık çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Benzer haberler

Amazon, ABD'de altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapacak

Amazon, ABD'de altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet