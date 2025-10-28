Dolar
Ekonomi

Amazon'un küçülme çabaları kapsamında 30 bine yakın çalışanını işten çıkaracağı iddia edildi

Amerikan teknoloji şirketi Amazon'un yeniden yapılanma ve maliyet azaltma çabaları kapsamında yaklaşık 30 bin çalışanının işine son vermeyi planladığı öne sürüldü.

Emirhan Demir  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Ankara

The Wall Street Journal gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'de yapay zeka kullanımını artırmak gibi gerekçelerle son dönemde çalışan sayısında değişikliğe gitmeyi amaçlayan şirketlere Amazon da katılıyor.

Şirketin insan kaynaklarının, bulut bilişim ve reklamcılık dahil birçok birimde görevli yaklaşık 30 bin çalışanı bugünden itibaren çıkarmaya başlayacağı ileri sürüldü.

Öte yandan, halihazırda şirketin toplam kurumsal işgücünün yüzde 10'una tekabül eden bu sayının, ilerleyen süreçte değişebileceği de ifade edildi.

Gazeteye konuşan kaynaklardan bazıları, işten çıkarmaların gerekçesi konusunda şirketin küçülme ve maliyet azaltma çabalarına işaret etti.

Bazıları da Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi alışverişin arttığı dönemde şirketin çok sayıda işe alım yaptığını ve bu durumu dengelemeye çalıştığını söyledi.

Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, haziranda çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda, yapay zeka kullanımının şirket genelinde yaygınlaşmasıyla gelecek yıllarda çalışan sayısının azalacağını açıklamıştı.

Şirket daha önce de 2022'de aşamalı olarak yaklaşık 27 bin çalışanının işine son vermişti.

