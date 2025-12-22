Dolar
42.81
Euro
50.29
Altın
4,413.95
ETH/USDT
3,039.40
BTC/USDT
89,659.00
BIST 100
11,342.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 Sezonu İlk Seferine Uğurlanması Töreni'nde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Sertifika Teslim Töreni’nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Altının onsu ilk kez 4 bin 400 doları geçerek rekor kırdı

Altının onsu, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz oranlarında yeni indirimler yapılacağına işaret eden ABD ekonomik verilerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bahattin Gönültaş  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Altının onsu ilk kez 4 bin 400 doları geçerek rekor kırdı

Berlin

Bu yıla 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve dünyadaki siyasi belirsizlerin etkisiyle alış ağırlıklı seyir izledi. Bu gelişmelere ABD'de hükümetin kapanması eklenince ons altındaki yükseliş ivmelendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünyanın en büyük ekonomisinde Fed tarafından faiz oranlarında yeni indirimler yapılacağına işaret eden ekonomik verilerin etkisiyle altının onsu bugün ilk kez 4 bin 400 doları aştı. Güne pozitif seyirle başlayan ons altın 4 bin 420,3 dolara yükselerek rekor kırdı. Böylece, artan küresel belirsizlikle altının onsu bu yıl 51 kez rekor yeniledi.

Altının onsu, yıl başından bu yana yüzde 68 veya 1800 doların üzerinde değer kazandı.

Geçen hafta faiz indirimine giden Fed’in enflasyon hedefinin yüzde 2 olduğunu hatırlatan analistler, aynı zamanda Fed’in fiyat istikrarını ve tam istihdamı sağlamak gibi ikili bir görevi de olduğunu ve son ABD iş gücü piyasası rakamlarının iş piyasasının soğuduğunu gösterdiğini belirtti.

ABD’de kasımda yıllık enflasyon yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kaldı.

ABD hükümetinin Venezuela tankerlerine ambargo koymasının ardından iki ülke arasındaki anlaşmazlığın daha da tırmandığını hatırlatan analistler, altının ons fiyatının bu gibi jeopolitik risklerin etkisiyle yeniden ivme kazandığını belirtti.

Analistler, dolar endeksindeki kısmi zayıflama ve merkez bankalarının alımlarının da altın fiyatındaki hareketi desteklediğini kaydetti.

Bu arada, gümüş fiyatlarının da altın fiyatlarıyla paralel olarak yükselmesi dikkati çekiyor. Spot piyasada ons başına 69,45 dolara yükselen gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 135 artışla yüzde 68 artış gösteren altını geride bıraktı.

Altın fiyatı, faiz, dolar ve tahvil

Altın genellikle faiz indirimlerinden fayda sağlıyor. Yüksek faiz ortamında altın, devlet tahvilleri gibi diğer yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor. Faizler düştüğünde ise altın daha cazip hale geliyor.

Ancak, tahvil getirileri ile altın fiyatı arasındaki negatif korelasyon son 3 yılda önemli ölçüde zayıfladı. Yatırımcıların ABD, Japonya ve İngiltere gibi sanayileşmiş ülkelerin artan borç seviyeleri nedeniyle devlet tahvillerine giderek daha fazla güvensiz yaklaşmasının bunda etkili olduğu belirtiliyor.

Ülkesinin yüksek bütçe açığını finanse etmek için düşük faiz oranlarını tercih eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e defalarca baskı yapması nedeniyle dolara olan güvenin de azalması da dikkati çekiyor.

Dolar ve ABD'nin finansal istikrarına duyulan güvensizlik nedeniyle birçok yatırımcı, bu yıl portföylerini yeniden yapılandırırken altın ve gümüşe daha fazla yatırım yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy, AKM, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na ilişkin bu yılın verilerini paylaştı
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor
Vatanı için canını veren Mehmetçiğin kararlı mücadelesi: Sarıkamış Harekatı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı
Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu

Benzer haberler

Kıymetli metallerde yeni haftada rekorlar ve tarihi zirveler öne çıktı

Kıymetli metallerde yeni haftada rekorlar ve tarihi zirveler öne çıktı

Altının onsu ilk kez 4 bin 400 doları geçerek rekor kırdı

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin büyüme verilerinde

Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar yön arayışında
Fed yetkilileri Goolsbee ve Schmid, faiz indirimine neden karşı çıktıklarını açıkladı

Fed yetkilileri Goolsbee ve Schmid, faiz indirimine neden karşı çıktıklarını açıkladı
ECB 110 bankayı jeopolitik risk testinden geçirecek

ECB 110 bankayı jeopolitik risk testinden geçirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet