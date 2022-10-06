Dolar
18.58
Euro
18.38
Altın
1,715.39
ETH/USDT
1,360.00
BTC/USDT
20,162.00
BIST 100
3,529.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye’de Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası açılışında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Altın ithalatı, eylülde 39 ton ile 56 ayın en yüksek seviyesinde

Türkiye'nin altın ithalatı, eylülde 39 ton ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşirken, 9 ayda 621,5 tonla rekor düzeyde gümüş ithalat edildi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 06.10.2022
Altın ithalatı, eylülde 39 ton ile 56 ayın en yüksek seviyesinde

İstanbul

AA muhabirinin Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerinden derlediği bilgilere göre, mayıs ayından bu yana artış trendinde bulunan Türkiye'nin altın ithalatı, eylülde 56 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Buna göre, eylülde 39 bin 33 kilo altın ithalatı gerçekleştirildi.

Türkiye'de, ağustosta 31 bin 343 kilo, geçen yılın eylül ayında ise 2 bin 155 kilo altın ithalat edilmişti. Bu da eylülde altın ithalatının aylık yüzde 24,5 artış kaydettiğini, yıllık bazda ise 18 katına çıktığını ortaya koydu.

Yılın 9 ayında gerçekleştirilen altın ithalatı ise 140 tonu aştı. Bu rakam, geçen yılın tamamında gerçekleştirilen yaklaşık 56 ton altının 2,5 katına işaret etti.

İthalattaki artışta TCMB'nin altın alımları etkili oldu

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayında altın rezervlerine 9 ton daha eklemiş, yıl başından bu yana ise 84 ton altın alımı gerçekleştirmişti. Böylece TCMB'nin toplam rezervleri 478 tonla 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

TCMB bu rakamla, bu yılın en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası olmuştu.

Gümüş ithalatında rekor

Altın ithalatındaki artışa karşılık geçen ay gümüş ithalatında ise düşüş yaşandı. Buna göre, Türkiye'nin ağustos ayında 77,9 ton olan gümüş ithalatı, eylülde 68,1 tona geriledi. Böylece gümüş ithalatında eylülde aylık bazda yüzde 12,6 düşüş yaşandı.

Buna karşın yıllık bazda bakıldığında gümüş ithalatının yüzde 87,1 artarak neredeyse iki katına çıkması dikkati çekti.

Yılın 9 ayında gerçekleştirilen gümüş ithalatı da 621,5 tonla verinin açıklandığı 1999'dan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Geçen yılın tamamında 439,5 ton, 2020'de 496,2 ton ve 2019'da 283,6 ton gümüş ithal edilmişti.

KMTP verilerine göre, aylara göre 2022 yılında altın ve gümüş ithalatı verileri şöyle:


Gümüş (kg)Altın (kg)
Ocak30.6003.578
Şubat76.0074.498
Mart68.1738.761
Nisan79.4192.713
Mayıs65.52615.298
Haziran63.53012.526
Temmuz92.25922.376
Ağustos77.89731.343
Eylül68.07039.033
TOPLAM621.481140.127


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı
Anayasa Mahkemesi, Pamukova'daki tren kazasına ilişkin başvuruda hak ihlali kararı verdi
Yarın Mevlit Kandili
Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının üzerinden 1 yıl geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı 393 bin 771 evcil hayvanı kayıt altına aldı

Benzer haberler

Altın ithalatı, eylülde 39 ton ile 56 ayın en yüksek seviyesinde

Altın ithalatı, eylülde 39 ton ile 56 ayın en yüksek seviyesinde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet