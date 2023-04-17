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Ekonomi

Alphabet'in hisseleri Samsung'un Google yerine Bing arama motorunu kullanabileceği haberiyle düşüşte

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri, Samsung'un cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Google'ı, Microsoft'a ait Bing ile değiştirmeyi düşündüğü haberleri sonrası düşüşe geçti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Alphabet'in hisseleri Samsung'un Google yerine Bing arama motorunu kullanabileceği haberiyle düşüşte

New York

Şirketin Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

Hafta sonu New York Times tarafından yayımlanan, Samsung'un cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Google'ı Bing ile değiştirmeyi düşündüğüne dair haber, Alphabet'in kızışan yapay zeka yarışında karşı karşıya kaldığı zorluklara işaret etti.

Muhtemel değişimin Google'ın yaklaşık 3 milyar dolarlık gelirini riske attığı belirtilen haberde, şirketin mevcut hizmetinden daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak yeni bir yapay zeka destekli arama motoru oluşturmak için yarıştığı ifade edildi.

Haberde, Samsung'un kullanıcılara cihazlarını hem Google hem de Microsoft'un bazı uygulamalarını önceden yüklü olarak sunduğuna işaret edilerek, müzakerelerin hala sürdüğü ve Samsung'un, Google'ı varsayılan arama motoru olarak tutmaya da karar verebileceği kaydedildi.

Microsoft'un arama motoru Bing, ChatGPT'nin arkasındaki yapay zeka teknolojisinin entegrasyonunun ardından son zamanlarda öne çıkmıştı.

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