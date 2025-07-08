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Ekonomi

Almanya'da şirket iflasları ikinci çeyrekte 2005'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2025'in ikinci çeyreğinde, 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Almanya'da şirket iflasları ikinci çeyrekte 2005'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı

Berlin

IWH, Almanya'da haziran ayına ilişkin şirket iflas trendleri raporunu açıkladı. Buna göre, Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları haziranda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 1420'ye yükseldi.

Söz konusu iflas sayısı, 2016-2019 yılları arasındaki haziran ayları ortalamasına (Kovid-19 salgını öncesine) kıyasla yüzde 50 daha fazla bir rakama karşılık geldi.

2025'in ikinci çeyreğinde 4 bin 524 şirket iflas ederken, yaklaşık 45 bin istihdam etkilendi. 2024'ün ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında nisan-haziran dönemindeki iflas sayısı yüzde 7 arttı.

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Açıklamada, "(Nisan-haziran dönemi iflas sayısı) Bu sayı 2005'in üçüncü çeyreğinden beri en yüksek iflas eden ortaklık ve şirket sayısıydı. Hatta 2009'daki büyük ekonomik ve mali kriz sonrasından bile daha yüksekti." ifadeleri yer aldı.

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut yüksek iflas sayısının yalnızca bir kısmının mevcut makroekonomik sorunlara ilgili olduğunu kaydetti.

Müller, "Uzun yıllar boyunca, aşırı düşük faiz oranları iflasları önledi ve Kovid-19 pandemisi sırasında, hükümet destek önlemleri zaten zayıf olan şirketlerin bile piyasada kalmasına izin verdi." ifadesini kullandı.

Yüksek enflasyon sonrası faiz oranlarındaki artışın ve hükümet desteğinin kesilmesinin 2022'nin ortalarından itibaren iflaslarda artışa yol açtığını belirten Müller, artan iflas sayısının sürdürülebilir şirketler için alan oluşturabilecek sancılı ama gerekli piyasa konsolidasyonunun ve yapısal düzenlemelerin bir işareti olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Bu arada Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde her ne kadar yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetse de, ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, analistler, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

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