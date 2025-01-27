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Ekonomi

Almanya'da sigara satışları 2024'te son 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Almanya'da sigara satışları geçen yıl 2019'dan beri ilk kez artış gösterdi.

Bahattin Gönültaş  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Almanya'da sigara satışları 2024'te son 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tütün ürünlerinin satışına ve vergilendirilmesine ilişkin 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede 2024'te yaklaşık 66,2 milyar adet sigara vergilendirildi. Bu rakam 2023'e kıyasla yüzde 3,5 daha fazla oldu. Böylece 2024, 2019'dan beri ilk kez daha fazla sigaranın vergilendirildiği bir yıl oldu.

Destatis, söz konusu satışlardaki artışın "ileriye yönelik" etkiden kaynaklandığını açıkladı.

Açıklamada, "Tütün vergisinin 1 Ocak 2025'te artırılacak olması nedeniyle üreticiler, yeni vergi oranları veya 2025'te satılması planlanan ürünler için önceden vergi pulu sipariş etmek zorunda kaldı." denildi.

Vergilendirilmiş ince kıyılmış tütün miktarı da 2024'te yüzde 6,7 artarak 25 bin 152 tona yükseldi. Puro ve sigarillo satışları da yüzde 0,2 artışla 2,3 milyar adede yükseldi.

Nargilelik tütün satışlarının ise geçen yıl yüzde 75,1 artarak 1274 tona ulaşması dikkati çekti.

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