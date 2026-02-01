Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,380.40
BTC/USDT
78,288.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı dükkanları su bastı. Anafartalar Caddesi’nden yayındayız.
logo
Ekonomi

Almanya'da Köln Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı açıldı

Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı (ISM 2026), kapılarını ziyaretçilere açtı.

Mesut Zeyrek  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Almanya'da Köln Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı açıldı Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Köln Fuar Merkezi’nde 70 ülkeden 1513 firmanın yer aldığı fuarda Türkiye, 70’i milli katılım kapsamında olmak üzere 94 firmayla temsil ediliyor.

Fuara milli katılım organizasyonunu gerçekleştiren İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı ile Köln Başkonsolosu Arzu Işık Ellialtıoğlu, katılımcı firmaları ziyaret ederek plaket verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İHBİR Başkanı Taycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektöründe dünyanın en büyüğü kabul edilen ISM 2026'ya Birlik olarak 35 yıldır milli katılım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 2025 itibarıyla bu sektörde toplam 12,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Taycı, şunları kaydetti:

"İHBİR'e de baktığımız zaman ise 3,8 milyar dolarlık ihracatımız mevcut. Sadece şekerli mamuller olarak baktığımız zaman ise Türkiye'nin yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatı var. Dünyanın 180 ülkesine düzenli ihracat gerçekleştiriyoruz.

Aynı zamanda şekerli, kakaolu ve pastacılık mamulleri dediğimiz bu grubun kilogram ve ton bazındaki katma değeri oldukça yüksek. Gerek dünyada gerekse Türkiye'de ortalama olarak yüzde 4 ile 6 arası sürekli büyüme gösteren bir sektör. Bu fuarın parçası olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz."

4 Şubat'a kadar açık kalacak fuarı 30 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım
Palandöken Kent Ormanı'ndaki kızak pisti, yarıyıl tatilinde 25 bini aşkın misafiri ağırladı
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı
Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklarla 3 milyon 240 bin metreküplük su takviyesi yapılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya'da Köln Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı açıldı

Almanya'da Köln Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet