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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program’ı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
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Ekonomi

Almanya, fabrika siparişlerinde salgın sonrası en yüksek aylık düşüşü yaşadı

Almanya'da fabrika siparişleri, yüksek enflasyon sonrası zayıflayan küresel ekonominin etkisiyle temmuzda yüzde 4 düşüş beklentisine karşın yüzde 11,7 gerileyerek Kovid-19- salgınının zirvesi Nisan 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşü gösterdi.

Bahattin Gönültaş  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Almanya, fabrika siparişlerinde salgın sonrası en yüksek aylık düşüşü yaşadı

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1 azaldı.

Temmuzda fabrika siparişleri salgının zirve yaptığı Nisan 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetmiş oldu.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 4 azalması yönündeydi. Haziran 2023’te söz konusu siparişler yüzde 7,6 artmıştı.

Destatis açıklamasında, temmuzda fabrika siparişlerinde keskin düşüşün ana nedeninin haziranda hava ve uzay aracı endüstrisinde bildirilen büyük üretim siparişleri olduğu vurgulandı.

Destatis verilerine göre, büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, yeni siparişler temmuzda aylık yüzde 0,3 arttı. Bilgisayar, elektrikli ekipman ve metal ürünleri de dahil olmak üzere bir dizi sektörde siparişler temmuzda geriledi.

Motorlu taşıtlarda ise yeni siparişler temmuzda aylık yüzde 2,7 arttı.

Avro Bölgesi'nden siparişler yüzde 24,4 düşerken, dünyanın geri kalanından verilen siparişler yüzde 4,1 geriledi.

Almanya’da artan faiz oranları ve yüksek enerji fiyatları iç ekonomideki talebi azaltırken, temmuzda yurt içi siparişler bir önceki aya göre yüzde 9,7 düştü.

Almanya'da temmuzda yurt içi toplam siparişler, aylık bazda yüzde 9,7 ve yabancı siparişler yüzde 12,9 geriledi.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler haziran ayına göre yüzde 24,4, diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler ise yüzde 4,1 azaldı.

Ülkede temmuzda ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 4,5, sermaye malı siparişleri yüzde 15,9 düşüş gösterdi. Tüketim malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 8,2 düştü.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, " Almanya küresel ekonomiye bağımlı. Almanya’nın en önemli ticaret ortağı Çin ekonomisi zayıflıyor." ifadesini kullandı.

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