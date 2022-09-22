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Ekonomi

Almanların en büyük endişesi enerji krizi ve enflasyon

Almanlar, derinleşen enerji krizi ve yükselen enflasyon konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Cüneyt Karadağ   | 22.09.2022
Almanların en büyük endişesi enerji krizi ve enflasyon Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Civey şirketinin Canada Life için yaptığı ankete göre, Almanların çoğunluğu önümüzdeki yıl daha yüksek bir enflasyon bekliyor.

8 - 12 Eylül tarihleri arasında 2500 katılımcıyla yapılan ankette, Almanya'da enerji krizi yüzde 68 ile bir numaralı endişe kaynağı olurken, bunu yüzde 64 ile enflasyon ve yüzde 55 ile savaşın takip ettiği sonucu çıktı.

Ankete göre enflasyon insanları tedirgin ediyor ve katılımcıların yüzde 48'i hiçbir birikimde bulunamadıklarını belirtiyor.

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