Ekonomi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa binlerce idari personeli işten çıkarmayı planlıyor

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubunun maliyetleri düşürmek için idari çalışanların yüzde 20'sini işten çıkaracağı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Alman hava yolu şirketi Lufthansa binlerce idari personeli işten çıkarmayı planlıyor

Berlin

Alman basınında yer alan haberlerde, Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr'ın, bugün düzenlediği şirket içi bir toplantıda, idari maliyetlerin yüzde 20 azaltılması gerektiğini duyurduğu belirtildi.

Şirketin maliyet düşüme planının, yaklaşık 15 bin idari çalışanın yüzde 20'sini etkilemesi bekleniyor.

Lufthansa, işten çıkarmalara ilişkin açıklama yapmazken, şirketin 29 Eylül'de düzenleyeceği sermaye piyasaları gününde maliyet düşürme planını duyurması bekleniyor.

Lufthansa Grubu, yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlıyor.

