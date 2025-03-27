Dolar
38.01
Euro
41.24
Altın
3,048.50
ETH/USDT
2,025.00
BTC/USDT
86,932.00
BIST 100
9,673.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Alman Ekonomi Bakanı'ndan ABD'nin vergilerine “kararlı bir yanıt” verilmesi çağrısı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ABD’nin otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik yeni gümrük vergisine kararlı bir yanıt verilmesi çağrısında bulundu.

Bahattin Gönültaş  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Alman Ekonomi Bakanı'ndan ABD'nin vergilerine “kararlı bir yanıt” verilmesi çağrısı

Berlin

Habeck, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'de üretilmeyen araçlara yönelik yüzde 25'lik ithalat vergisini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal edilen araçlara yönelik yeni açıkladığı yüzde 25'lik gümrük vergisini Avrupa ve ABD ekonomileri için kötü olarak nitelendiren Habeck, söz konusu verginin küresel tedarik zincirleri kesintiye uğratacağını ve ABD otomobillerini de daha pahalı hale getireceğini ifade etti.

Habeck, ABD’nin yeni gümrük vergilerinin sürpriz olmadığını belirterek, Avrupa Komisyonu'nun üye ülkelerle diyalog halinde bu konuda hazırlık yaptığını hatırlattı.

Trump'ın ithal otomobillere yönelik gümrük vergilerine kararlı bir yanıt verilmesi çağrısında bulunan Robert Habeck, “AB'nin gümrük tarifelerine kararlı bir yanıt vermesi artık hayati önem taşımaktadır. ABD'ye karşı geri adım atmayacağımız açık olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Analistler, Trump’ın gümrük vergilerinin “Almanya'nın en önemli ihracatı olan otomobili vurduğunu” belirterek, bunun zaten büyümekte zorlanan Alman ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluşturacağını ifade etti.

Küresel ticaret savaşının genişlemesi halinde ise Alman ekonomisi için başka risklerin de ortaya çıkarabileceğine de işaret eden analistler, Trump'ın öngörülemezliğinin Alman şirketleri için belirsizliği daha da artırabileceği ve güveni yok edebileceği uyarısında bulunuyor.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) de ABD otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik yeni gümrük vergisinin ekonomik sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bu konu için derhal müzakere çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AJet'ten Ramazan Bayramı için 38 ek sefer
Şişli Belediyesinden okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ilişkin açıklama
Bayram tatilinde yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı taşıtlara sınırlama
Bakan Işıkhan'dan Türkiye Yüzyılı'na ilişkin video paylaşımı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi komite başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi

Benzer haberler

AB'nin savunma yetkilisinden, "Rusya'nın 2030'a kadar Avrupa'ya saldırabileceği" uyarısı

AB'nin savunma yetkilisinden, "Rusya'nın 2030'a kadar Avrupa'ya saldırabileceği" uyarısı

Alman ihracatçılar Trump vergileri nedeniyle tahminlerini önemli ölçüde revize edecek

Alman Ekonomi Bakanı'ndan ABD'nin vergilerine “kararlı bir yanıt” verilmesi çağrısı

Almanya, hızlı ve kararlı hareket edebilen bir Avrupa Birliği istiyor

Almanya, hızlı ve kararlı hareket edebilen bir Avrupa Birliği istiyor
Alman otomotiv üreticilerinden gümrük tarifeleri için ABD ile derhal müzakere çağrısı

Alman otomotiv üreticilerinden gümrük tarifeleri için ABD ile derhal müzakere çağrısı
ABD'de bir öğrenci daha ICE yetkilileri tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı

ABD'de bir öğrenci daha ICE yetkilileri tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet