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Ekonomi

Alibaba, büyük mağaza zinciri Intime'ı satıyor

Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın, yeniden yapılanma sürecinde büyük mağaza zinciri Intime'ı satacağı bildirildi.

Emre Aytekin  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Alibaba, büyük mağaza zinciri Intime'ı satıyor

Pekin

Alibaba'nın sahibi olduğu South China Morning Post gazetesinin haberinde, şirketin, Çinli tekstil ve hazır giyim grubu Youngor'a satılacağı belirtildi.

Haberde tarafların, satışı bu hafta içinde kamuoyuna duyurmasının beklendiği kaydedildi.

Alibaba, Çin ana karasında faaliyet gösteren büyük mağaza zinciri Intime'ı 2017'de 2,5 milyar dolara satın almıştı. Satın alma, grubun o dönemde çevrim içi ve perakende alışveriş kanallarını birleştirme stratejisi kapsamında yapılmıştı.

Son birkaç yılda teknoloji bağlantılı çekirdek iş kollarına odaklanma stratejisiyle yeni yapılanmaya giden grup, e-ticaret ve teknoloji sektörü dışındaki varlıklarını elden çıkarma yoluna gidiyor.

Yeni yapılanma

Alibaba, Mart 2023'te şirketin çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek 6 iş grubuna bölündüğü yapılanma planını duyurmuştu.

Şirketin amiral gemisi niteliğindeki e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment gruplarının, bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet göstermesi planlanmıştı.

Yeni yapılanmayla her iş grubunun piyasada bağımsız varlık göstermesi, rekabet konusunda kendi yolunu çizmesi ve halka arz dahil kendi finansman kaynaklarını yaratması hedeflendiği belirtilmişti.

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