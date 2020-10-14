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Ekonomi

Albayrak: G-20 ülkeleri maliye bakanlarıyla küresel ekonomik toparlanma için toplu eylem planının işleyişlerini konuştuk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldıkları toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 14.10.2020
Albayrak: G-20 ülkeleri maliye bakanlarıyla küresel ekonomik toparlanma için toplu eylem planının işleyişlerini konuştuk

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldıkları toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, paylaştığı fotoğraflarda videokonferans yöntemiyle gerçekleştiği görülen toplantıda, küresel ekonomik toparlanma için mutabık kalınan toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını ifade etti.

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