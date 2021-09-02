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Ekonomi

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesine ait buhar jeneratörlerinin sevkiyatı başladı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesine ait buhar jeneratörlerinin sahaya sevkiyatı başladı.

Firdevs Yüksel   | 02.09.2021
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesine ait buhar jeneratörlerinin sevkiyatı başladı

İstanbul

Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash'ın bir parçası olan AEM-technology AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS sahasına gönderilmek üzere santralin ikinci ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörü yola çıktı.

Kara yoluyla Tsimlyansk Barajı Limanı'na ulaştırılacak buhar jeneratörleri, 650 tonluk köprülü bir vinç kullanılarak bir mavnaya yüklenecek ve deniz yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEM-technology Genel Müdürü Igor Kotov, her biri 355 ton ağırlığındaki 4 buhar jeneratöründen ilkinin yapımının planlanandan 8 ay önce tamamlandığını ve böylece setin temel üretim işlem süresinin yarıya indiğine işaret ederek, "Bugün Türkiye'deki ilk nükleer güç santralinin ikinci ünitesi için setin sevkiyatına başlıyoruz. Bizim için kilit nokta, bunun belirlenen zamandan çok önce başlamış bir sevkiyat olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

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