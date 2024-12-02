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Ekonomi

Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi.

Sezgin Pancar  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, güç ünitesi reaktör binasının inşaat alanında, şaft yapısının ana unsurları olan reaktör kuru koruması ve destek kirişi tasarım konumuna yerleştirildi.

Yaklaşık 8 saat süren kurulum işlemlerinde, reaktör şaft ekipmanlarının montajı ağır paletli vinç kullanılarak gerçekleştirildi.

Reaktör kuru koruması, MSK-64 ölçeğine göre 9 şiddetindeki bir deprem dahil pek çok durumda nükleer santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Reaktör kabını beton şaftta sabitlemek için tasarlanan destek kirişi de reaktörü dış etkilerden koruma görevini üstleniyor.

4'üncü güç ünitesi reaktör şaftının inşasına ilişkin diğer çalışmalar kesintisiz şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda konsolidasyon, boşlukların betonlanması ve ölçüm kanallarının montajı çalışmaları tamamlanıyor.

"Uzmanlar bu montajı da tam zamanında tamamladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, montajın, 4'üncü güç ünitesinin inşaatında yılın en önemli olayları arasında yer aldığını belirtti.

Butckikh, şunları kaydetti:

"Bu tür büyük boyutlu yapıların montajı, en yüksek nitelikte personel ve ayrıntılı hesaplamalar gerektiren karmaşık ve son derece büyük sorumluluk gerektiren bir montaj türüdür. Önceki güç ünitelerdeki benzer çalışma tecrübesi sayesinde, bu ekipmanları monte eden uzmanlar bu montajı da tam zamanında tamamladı. Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesi reaktör şaftının inşasına dair yoğun çalışmalarımız devam ediyor."​​​​​​​​​

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