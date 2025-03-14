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Ekonomi

Akkuyu NGS'de 1. güç ünitesinde ana sirkülasyon pompasının motorları aşamalı olarak çalıştırıldı

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), 1. güç ünitesinin reaktör binasında dört ana sirkülasyon pompasının motorları aşamalı olarak çalıştırılarak rölantiye alındı.

Mustafa Ünal Uysal  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Akkuyu NGS'de 1. güç ünitesinde ana sirkülasyon pompasının motorları aşamalı olarak çalıştırıldı

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 1. üniteyi devreye alma çalışmalarının bir aşaması tamamlandı.

14.03.2025

Santralde devam eden çalışmalarda pompaların hazır olmasını sağlayan uzmanlar, tüm unsurlarının yoğunluğunu ve gücünü kontrol etmek için ilk devrenin tuzdan arındırılmış suyla doldurulacağı sirkülasyon yıkama ve hidrolik testin başlaması için gereken koşullardan birini yerine getirdi.

Motorların rölantide çalıştırılması sırasında uzmanlar, rulmanların yağlanması ve soğutma sistemini, izleme, kontrol ve teknik teşhis sistemlerini kontrol etti. Yapılan testler, ana parametrelerin test programına uygunluğunu doğruladı.

Sonraki aşamada elektrik motorlarının imalat tesisi dokümantasyonu ve devreye alma programlarının gerekliliklerine uygun olarak çalıştırılması planlanıyor.

Reaktör tesisinin birinci devresinde, ana sirkülasyon borusunun her bir döngüsünde bir olmak üzere toplam dört ana sirkülasyon pompası bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin devreye alınması için yapılan hazırlıkların tüm aşamalarının Türkiye için büyük önem taşıdığını belirtti.

İlk ünitede önemli bir aşamanın gerçekleştirildiğini ifade eden Butckikh, şunları kaydetti:

"Dört ana sirkülasyon pompasının motorlarının aşamalı olarak rölantiye alınması, güç ünitesinin faaliyete geçmesinden önceki devreye alma öncesi çalışmalarının zorunlu ve önemli bir unsuru. Sirkülasyon pompası motorlarının hazır olması, tüm pompaların devreye alınacağı reaktör tesisinin soğuk-sıcak alıştırma aşamasının başlama zamanını belirler. Güç ünitesinin faaliyeti sırasında dört ana sirkülasyon pompası, soğutma sıvısını reaktör korunda dolaştıracak."​​​​​​​

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