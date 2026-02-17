Dolar
Ekonomi

Akıllı Eksper Atama Sistemi'yle değer kaybı tazminatı maddi hasarla eş zamanlı hesaplanacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), "Akıllı Eksper Atama Sistemi"yle değer kaybı tazminatının maddi hasarla eş zamanlı hesaplanmasının sağlanarak bu alanda iyileştirmeye gidildiğini bildirdi.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Akıllı Eksper Atama Sistemi'yle değer kaybı tazminatı maddi hasarla eş zamanlı hesaplanacak

İstanbul

SEDDK'den yapılan açıklamada, trafik kazalarının hemen akabinde kaza bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle temin eden ve sözde hasar danışmanı ya da hasar aracısı gibi ünvanları kullanarak yanıltıcı bilgi ve vaatler karşılığında hasar takibinde bulunan istismarcı oluşumların, hasar tazmin sürecini olağan akışından çıkararak sisteme olan güveni zedelediği ve vatandaşların mağduriyetine yol açtığı belirtildi.

Kurum tarafından bu tür oluşumlara karşı bir süredir devam ettirilen eylem programı dahilinde, hasar süreçlerinin "gerçek zarar ilkesi" esasında sonuçlandırılması için ekspertiz işlemlerine yönelik ilk aşama tedbirlerin kısa bir süre önce devreye alındığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu defa, kurumumuzca geliştirilen 'Akıllı Eksper Atama Sistemi'yle değer kaybı tazminatının maddi hasarla eş zamanlı hesaplanması sağlanarak bu alanda önemli bir iyileştirme ve sadeleştirmeye gidilmiştir. Bir sonraki aşamada, hasarların yargı içtihatlarıyla tam uyumlu, daha adil ve daha hızlı bir şekilde tazmin edilebilmesine yönelik hazırlanan trafik genel şartları değişiklikleriyle eylem programımızı devam ettireceğiz. Hasar süreçlerini istismar ederek sigortacılık sistemine zarar veren bu tür oluşumların tamamen sistem dışına çıkarılmasını sağlayacak diğer önlemlerin devreye alınmasıyla eylem programımızı tamamlamış olacağız."

Açıklamada, kurum olarak sigortacılığın özü olan hasar süreçlerinin hızlı ve adil bir şekilde işlemesini teminen, tüm paydaşlar nezdinde sürekli gözetim ve denetim faaliyetlerinde bulunulduğu ve vatandaşların mağduriyetine müsamaha gösterilmeyeceği de ifade edildi.

