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Ekonomi

Akdeniz'den yılın ilk yarısında 913,5 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerinin ocak-haziran döneminde 913,5 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Mustafa Ünal Uysal  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Akdeniz'den yılın ilk yarısında 913,5 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

Mersin

Memiş, yazılı açıklamasında, AHBİB olarak yılın ilk yarısındaki 5,5 milyar dolarlık Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 17 oranında destek verdiklerini belirtti.

Birliklerinin ocak-haziran döneminde 1 milyon 2 bin 61 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini aktaran Memiş,"Bu yılın ilk yarısında birliğimiz 913,5 milyon dolarlık ihracat yaptı. AHBİB, en yüksek değerlere bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda ulaştı." ifadesini kullandı.

AHBİB'in yılın ilk yarısındaki ürün ve ülke ihracatını değerlendiren Memiş, şunları kaydetti:

"Bakliyatta yüzde 9 artışla 292,7 milyon dolarlık, pastacılık ürünlerinde yüzde 6 artışla 197 milyon dolarlık, bitkisel yağlarda 101,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde bölge ihracatımızın yüzde 19'unu oluşturan kırmızı mercimek ihracatından ülkemize 177,3 milyon dolar döviz kazandırdık. Ocak-haziranda 171 ülkeye ihracat yapan birliğimiz, en yüksek değerlere Irak, Suriye ve Almanya pazarlarında ulaştı. Bölge ihracatımızın yüzde 27'sini oluşturan Irak'a 248,4 milyon dolarlık, Suriye'ye 61,2 milyon dolarlık, Almanya'ya 32,7 milyon dolarlık ihracat yaptık." ​​​​​​​

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