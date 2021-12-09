Dolar
13.81
Euro
15.65
Altın
1,776.16
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,034.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Akdeniz'den 804,7 milyon dolarlık mobilya ve orman ürünleri ihracatı yapıldı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) aracılığıyla ocak-kasım döneminde yaklaşık 804,7 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Serkan Avci   | 09.12.2021
Akdeniz'den 804,7 milyon dolarlık mobilya ve orman ürünleri ihracatı yapıldı

Mersin

Birlikten yapılan açıklamada, AKAMİB üyelerinin kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artışla 86 milyon 270 bin dolarlık ihracata imza attığı ifade edildi.

Ocak-kasım dönemindeki dış satımda da artış olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birlik, ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 26,5 artırarak 804 milyon 677 bin dolarlık ihracat yapmış oldu. Kasımda en fazla ihracat yüzde 7 artış ve 20,2 milyon dolarla Irak'a yapılırken, onu yüzde 2 artış ve 5,2 milyon dolarla Almanya, yüzde 22 artış ve 4,5 milyon dolarla İsrail takip etti. Son dönemde ikili ilişkilerin hızla güçlendiği Katar'a ihracat ise yüzde 758 artışla 2 milyon dolar seviyesine geldi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, aşılamada günde 10 bine ulaştıklarını söyledi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Kovid-19 aşılarının antikor düzeyi çalışması sonuçları açıklandı

Benzer haberler

Akdeniz'den 804,7 milyon dolarlık mobilya ve orman ürünleri ihracatı yapıldı

Akdeniz'den 804,7 milyon dolarlık mobilya ve orman ürünleri ihracatı yapıldı

Trabzon'dan 41,4 milyon dolarlık otomotiv sanayi ihracatı yapıldı

Turizm sektörü gelecek sezondan umutlu

Hırdavat sektöründen 11 ayda 9,9 milyar dolarlık ihracat

Hırdavat sektöründen 11 ayda 9,9 milyar dolarlık ihracat
Malatya'dan kasımda 41,9 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Malatya'dan kasımda 41,9 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı
Türkiye, İtalya'ya ihracatta rekor tazeledi

Türkiye, İtalya'ya ihracatta rekor tazeledi