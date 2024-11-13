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Ekonomi

AJet'ten yurt içi seferlerde indirimli bilet kampanyası

AJet, indirimli bilet kampanyası kapsamında yolcularını tüm yurt içi uçuşlarda 699 liradan başlayan fiyatlarla uçuracak.

Kenan Irtak  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
AJet'ten yurt içi seferlerde indirimli bilet kampanyası

Istanbul

AJet'ten yapılan açıklama göre, yurt içi direkt uçuşlarda toplam 131 bin indirimli bilet satışa çıkarıldı.

Kampanya kapsamında 15 Kasım'a kadar satılacak biletler 20 Kasım-15 Ocak 2025 arasındaki seferlerde geçerli olacak.

Vergi ve harçlar dahil sadece 699 liradan satışa sunulan "basic" biletler AJet'in internet sitesi ile mobil uygulamasından alınabiliyor.

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