AJet'ten yurt içi seferlerde indirimli bilet kampanyası
AJet, indirimli bilet kampanyası kapsamında yolcularını tüm yurt içi uçuşlarda 699 liradan başlayan fiyatlarla uçuracak.
Istanbul
AJet'ten yapılan açıklama göre, yurt içi direkt uçuşlarda toplam 131 bin indirimli bilet satışa çıkarıldı.
Kampanya kapsamında 15 Kasım'a kadar satılacak biletler 20 Kasım-15 Ocak 2025 arasındaki seferlerde geçerli olacak.
Vergi ve harçlar dahil sadece 699 liradan satışa sunulan "basic" biletler AJet'in internet sitesi ile mobil uygulamasından alınabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.