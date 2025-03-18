Dolar
36.65
Euro
40.18
Altın
3,026.16
ETH/USDT
1,909.90
BTC/USDT
83,340.00
BIST 100
10,812.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

AJet'ten yurt dışı için indirimli bilet kampanyası

AJet, 16 ülkeyi kapsayan Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı kampanyasında 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa sundu.

Kenan Irtak  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
AJet'ten yurt dışı için indirimli bilet kampanyası

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e uzanan destinasyonlarda yolcuların yaz seyahatlerinin şimdiden planlama fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 19 Mart'ta kadar satılacak indirimli biletler, 1 Mayıs-19 Haziran'daki seyahatlerde kullanılabilecek.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan şirket, kampanya kapsamında 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa çıkardı.

Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanyadaki indirimli "basic" biletler; yalnızca "AJet.com" internet sitesinden, mobil uygulamadan, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İletişim Başkanlığından "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı
Trafiğe şubatta 136 bin 810 aracın kaydı yapıldı
Riskli yapının devrindeki 80 bin lira tapu harcı KDK'nin girişimiyle iade edildi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Benzer haberler

AJet'ten yurt dışı için indirimli bilet kampanyası

AJet'ten yurt dışı için indirimli bilet kampanyası

AJet'in İstanbul-St. Petersburg seferleri başladı

AJet'ten KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı

AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı
AJet'in şubatta zamanında kalkış-varış oranı yüzde 80'e ulaştı

AJet'in şubatta zamanında kalkış-varış oranı yüzde 80'e ulaştı
Karadeniz'in yöresel "Keşan bezi" kına gecelerinde kadınların tercihleri arasında yer alıyor

Karadeniz'in yöresel "Keşan bezi" kına gecelerinde kadınların tercihleri arasında yer alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet