AJet'in mobil uygulaması yenilendi
Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet'in mobil uygulaması yenilendi.
İstanbul
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "AJet Mobil" modern tasarımı, takvim üzerinden uygun fiyatlı bilet seçimi, yapay zeka destekli seyahat asistanı, kullanıcı dostu yeni ara yüzü, kampanya menüsü ve seyahat deneyimine kadar birçok alanda kullanıcılara yenilikler sunuyor.
Yenilenen tasarım daha akıcı bir kullanım sağlarken, kullanıcılar takvim görünümünde fiyatlarla karşılaştırma yaparak en uygun fiyatlı günleri tek ekranda görebilecek.
Ek hizmet seçimini daha pratik hale getiren yeni uygulama ile ihtiyaca uygun hizmetler yenilenen ekranlarda kolaylıkla eklenebilecek.
Yeni uygulama ile yolcular kampanyalardan ve yeni rotalardan anlık olarak haberdar olabilecek.
