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Ekonomi

Airbnb, İtalya ile vergi anlaşmazlığını çözmek üzere 576 milyon avro ödeyecek

İnternet üzerinden kısa süreli konaklama ayarlama platformu ABD merkezli Airbnb'nin, İtalya ile yaşadığı vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon avro ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Airbnb, İtalya ile vergi anlaşmazlığını çözmek üzere 576 milyon avro ödeyecek

Roma

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Airbnb firmasının 2017-2021 dönemini kapsayan vergi anlaşmazlığını çözmek üzere İtalya Gelir İdaresi Ajansına 576 milyon avro ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Haberde söz konusu meblağın, İtalya'da kısa süreli kiralamalar için alınan "cedolare" vergisi olarak bilinen ikame vergisinin, 2017-2021 döneminde tahsil edilememesine karşılık olduğu ifade edildi.

Haberde, 576 milyon avroluk meblağın; 353 milyonunun vadesi gelen ödenmemiş vergi dilimi, 174 milyonunun ihlallerden kaynaklanan ceza bedeli ve 49 milyonunun da faiz olduğu belirtilerek, Airbnb'nin, 2022-2023 dönemi için de İtalyan makamlarıyla yapıcı görüşmelerinin devam ettiği aktarıldı.

İtalya'da kasım ayında vergi kaçırdığı şüphesiyle "Airbnb"ye yönelik soruşturma çerçevesinde mahkeme kararıyla, İtalya Mali Polisi platformun 3 eski çalışanına ait 779 milyon avrodan fazla paraya el koymuştu.

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