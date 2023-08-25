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Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin lira ödenek aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen yıl zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin lira ödenek aktardıklarını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin lira ödenek aktardık

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak, engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, engelli vatandaşların, üretken ve bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata katılımını destekleyen politikalar kapsamında, 2016'da korumalı iş yerleri modelinin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bakanlığın sadece mali olarak değil teknik açıdan da desteklediği, çalışma ortamlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlendiği korumalı iş yerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli bireylerin çalışabildiğini bildiren Göktaş, söz konusu iş yerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelli bireyi istihdam etmesi gerektiğini aktardı.

Bakan Göktaş, modelle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Korumalı iş yerleri, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektör ile işbirliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor. En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam çalışan sayısına oranı yüzde 50'den az olmayan iş yerinin işvereni, korumalı iş yeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor."

Bakanlık olarak 2022'de korumalı iş yerlerine her bir engelli çalışan için aylık 1840 lira destek sağlarken, 2023'te bu desteği 2 bin 811 liraya yükselttiklerini belirten Göktaş, "Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin lira ödenek aktardık. Korumalı iş yerlerinin kurulmaya başlandığı 2016'dan bugüne kadar ise bu iş yerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 3 milyon 965 bin lira destekte bulunduk." ifadelerini kullandı.

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