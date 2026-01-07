Dolar
Ekonomi

ABD'li yatırımcı Jim Rogers, ABD piyasalarında "büyük bir düzeltme" bekliyor

Finans uzmanı Rogers, ABD'de piyasaların uzun süredir güçlü performans gösterdiğini belirterek "Bu nedenle piyasalarda büyük bir düzeltme için vaktin geldiğini düşünüyorum. Venezuela'da yaşananlar dahil bazı gelişmeler bunu tetikleyecektir." dedi.

Nuran Erkul Kaya  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
ABD'li yatırımcı Jim Rogers, ABD piyasalarında "büyük bir düzeltme" bekliyor

Londra

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahaleyle alıkoyması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile ABD piyasalarına ilişkin beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin "savunulacak" bir tarafı olmadığını söyleyen Rogers, "Tek umudum, bu süreçte bedel ödemek zorunda kalan tarafın biz olmaması." ifadesini kullandı.

Rogers, söz konusu gelişmelerin piyasalara yansıyabileceğini ve ABD piyasalarının 2008-2009'dan beri çok güçlü bir şekilde yükseldiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"ABD tarihindeki en uzun boğa piyasasından söz ediyoruz. Bu kadar uzun süren bir yükseliş döngüsü daha önce görülmedi. Bu nedenle piyasalarda büyük bir düzeltme için vaktin geldiğini düşünüyorum. Venezuela'da yaşananlar dahil bazı gelişmeler bunu tetikleyecektir ancak büyük bir düzeltmenin kapıda olduğunu söyleyebilirim. Bu düzeltme olursa, piyasalar elbette Venezuela'daki gelişmelere bağlayacaktır ve bu düzeltme başladığında tüm endeksler düşecektir. Şu anda tüm hisseler yüksek ve bu düzeltme olduğunda oldukça ciddi etkileri olacak."

ABD piyasalarındaki düzeltmenin bu yıl yaşanabileceğini ifade eden Rogers, öte yandan dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'da petrol sektörüne ilişkin gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ve petrol fiyatlarının yükselebileceğini söyledi.

Rogers, "Şu anda ABD dahil birçok piyasadaki hisselerimi sattım, çünkü birçok piyasa çok yükseldi. Sadece Çin ve Özbekistan hisselerimi tutuyorum." dedi.

Dünya çapında piyasalara yatırım konusunda endişeli olduğunu dile getiren Rogers, güvenli limanları ise "nakit, gümüş ve Çin hisseleri" olarak sıraladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından ABD'li şirketlerin ülkenin petrol endüstrisine dahil olabileceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Beyaz Saray da Trump yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığını açıklamıştı.

Amerikan basınında yer alan bazı haberlerde ise ABD'li petrol şirketlerinin, siyasi belirsizlikler, petrol endüstrisinin mevcut durumu ve diğer çeşitli nedenlerle Venezuela petrolüne temkinli yaklaştığı belirtilmişti.

