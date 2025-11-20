Dolar
42.37
Euro
48.95
Altın
4,078.25
ETH/USDT
2,885.90
BTC/USDT
87,551.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak

Telekomünikasyon şirketi Verizon, 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak

Washington

Verizon Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve şirketin pazardaki liderliğini artırmak için değişmesi ve gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Schulman, şirketin mevcut mali yapısının müşteriye sunulan değer teklifine yatırım yapma kapasitesini sınırladığını belirterek, tüm şirketin müşterilere en iyi hizmeti sunmaya odaklanacak şekilde yeniden konumlandırılması gerektiğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şirketi operasyonlarının basitleştirilmesi gerektiğini kaydeden Schulman, 13 binden fazla çalışanı işten çıkarmaya başlayacaklarını ve dış kaynak kullanımı ile diğer dış iş gücü giderlerini önemli ölçüde azaltacaklarını aktardı.

Schulman, teknolojideki ve ekonomideki değişimlerin tüm sektörlerde iş gücünü etkilediğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama
Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak

ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet