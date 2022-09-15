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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran 22 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştırdıkları gerekçesiyle 22 kişi ve 2 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

Dilara Zengin Okay   | 15.09.2022
ABD'den Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran 22 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kolaylaştıran kişi ve gruplara yeni yaptırımlar uygulandığı aktarıldı.

Söz konusu yaptırım kararının 22 kişi ve 2 kuruluşu hedef aldığı belirtilen açıklamada, yaptırım uygulananlar arasında Ukrayna'da Rusya ordusunun yanında savaşa katılan neo-Nazi paramiliter bir grup olan "Task Force Rusich" ile 2 üst düzey liderinin de yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni yaptırımların, Rusya'ya yeni ihracat kontrolleri uygulayan Ticaret Bakanlığı ve Rusya'nın savunma ile yüksek teknoloji endüstrilerini hedef alan Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak uygulandığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin Rusya'yı "savaş suçlarından ve saldırganlığından" sorumlu tutmak için güçlü adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

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