Ekonomi

ABD'de yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında geldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Dilara Zengin Okay  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
ABD'de yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında geldi

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetmişti.

Ülkede TÜFE temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 2,8 olması yönündeydi. Yıllık enflasyon haziranda da yüzde 2,7 olmuştu.

Barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı

Barınma maliyetleri, temmuzda da aylık yüzde 0,2 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışta etkili faktör oldu. Barınma endeksi yıllık bazda yüzde 3,7 yükseldi.

Aynı dönemde gıda fiyatları aylık bazda değişmezken yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Enerji maliyetleri ise temmuzda aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 1,6 düştü.

Çekirdek enflasyonda hızlanma

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 arttı.

Çekirdek enflasyon bu dönemde yıllık bazda 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Aylık bazda piyasa beklentilerine paralel seyreden çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 3 olması öngörülüyordu.

Çekirdek TÜFE, haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.

