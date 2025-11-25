Dolar
42.43
Euro
49.07
Altın
4,140.00
ETH/USDT
2,912.30
BTC/USDT
86,961.00
BIST 100
10,921.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

ABD'de ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti

Dilara Zengin Okay  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
ABD'de ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti

Washington
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "casusluk" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
Samsun'da bu yılki gıda denetimlerinde işletmelere 20 milyon lirayı aşkın ceza kesildi
Şanlıurfa Adliyesinde meydana gelen patlamada 1 personel yaralandı
Bakan Göktaş: Yeni Eylem Planımızı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm boyutlarını kuşatan bir çerçevede hazırladık

Benzer haberler

Rusya: Trump'ın savaşları durdurma girişimleri, sorunların temel nedenlerini çözmedi

Rusya: Trump'ın savaşları durdurma girişimleri, sorunların temel nedenlerini çözmedi

ABD'de ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti

Rusya: Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümündeki arabuluculuk rolünü takdir ediyoruz

ABD'li Kongre üyesi Salazar, Venezuela'ya "girmek üzere olduklarını" söyledi

ABD'li Kongre üyesi Salazar, Venezuela'ya "girmek üzere olduklarını" söyledi
Zelenskiy "barış planı"nı Trump'la görüşmek için bu ay ABD'ye gidecek

Zelenskiy "barış planı"nı Trump'la görüşmek için bu ay ABD'ye gidecek
ABD’nin Texas eyaletindeki kasırgada 100’den fazla ev hasar gördü

ABD’nin Texas eyaletindeki kasırgada 100’den fazla ev hasar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet