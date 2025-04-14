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Ekonomi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay 0,5 puan artarak yüzde 3,6'ya çıktı.

Dilara Zengin Okay  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

Washington DC

Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Mart 2025 dönemine ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya yükseldi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kalırken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 3'den yüzde 2,9'a geriledi.

İşsizlik, iş kaybı ve gelir artışı beklentilerinde kötüleşme gözlenirken, hanehalkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti 0,3 puan azalışla yüzde 2,8'e indi.

Bu dönemde maliyetlere yönelik artış beklentisi gıda için yüzde 5,2 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, sağlık hizmetleri için yüzde 7,9'a ve kira için yüzde 7,2'ye yükseldi. Maliyetlere yönelik artış beklentisi aynı dönemde benzin için yüzde 3,2'ye ve üniversite eğitimi için yüzde 6,7'ye geriledi.

Ortalama işsizlik beklentisi (ABD'deki işsizlik oranının bir yıl sonra daha yüksek olma ihtimaline dair ortalama tahmin) 4,6 puan artarak yüzde 44'e yükseldi. Bu, Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında gerçekleşmişti.


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