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Ekonomi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi 4 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde yüzde 2,9'a gerileyerek dört yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi 4 yılın en düşük seviyesinde

New York

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, ekimde 0,1 puan azalarak yüzde 2,9'a indi.

Böylelikle ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,2 puan düşerek yüzde 2,5'e indi.

Ülkede 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de 0,1 puan azalışla yüzde 2,8'e geriledi.

Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti ekimde değişim göstermeyerek yüzde 4,9'da kaldı. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de değişim göstermedi ve yüzde 3 oldu.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 3,2'ye, gıda için yüzde 4,3'e, üniversite eğitimi için yüzde 5,7'ye ve kira için yüzde 5,9'a indi. Maliyetlerde artış beklentisi, sağlık bakımı için de yüzde 5,8'e düşerken, Ocak 2020'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

ABD'de ekim ayı enflasyonu yarın açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 olması yönünde.

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