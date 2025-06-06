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Ekonomi

ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 139 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

Dilara Zengin Okay  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı

Washington DC

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