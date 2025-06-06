ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı
ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 139 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.
Washington DC
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