Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Ankara
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Sayın Humberto Lopez ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 28, 2025
İstihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma alanlarımızı ilgilendiren birçok alanda geliştirebileceğimiz iş birliği imkanlarını ve… pic.twitter.com/xBvAhAYXjQ
Işıkhan, görüşmede, istihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma alanlarını ilgilendiren birçok alanda geliştirebilecekleri işbirliği imkanlarını ve projeleri ele aldıklarını bildirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı