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Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Sefa Bilgitekin  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Işıkhan, görüşmede, istihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma alanlarını ilgilendiren birçok alanda geliştirebilecekleri işbirliği imkanlarını ve projeleri ele aldıklarını bildirdi.

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