Dolar
24.66
Euro
27.01
Altın
1,915.59
ETH/USDT
1,887.00
BTC/USDT
30,101.00
BIST 100
5,428.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Konya’da, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde konuşuyor.
logo
Ekonomi

ABD'de orta ölçekli bankalara daha güçlü sermeye kuralları geliyor

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg, banka düzenleyicilerinin 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalara daha sıkı sermaye kuralları uygulamayı düşündüklerini belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
ABD'de orta ölçekli bankalara daha güçlü sermeye kuralları geliyor

New York

Gruenberg, Washington merkezli Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsünde yaptığı konuşmada, "Güçlü, yüksek kaliteli sermaye, ekonomik döngüler ve ekonomik stres dönemlerinde bankacılık sisteminde dayanıklılığı artırmak için esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflası ile başlayan piyasa güveni kaybına, sermayeyle ilgili soru işaretlerinin yol açtığına işaret eden Gruenberg, federal bankacılık kurumlarının bankaların sermaye, likidite ve zararı karşılama kaynakları dahil geçerli ihtiyati gerekliliklerini dikkatli bir şekilde gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Gruenberg, en az 100 milyar dolarlık varlığa sahip orta ölçekli ABD bankalarının beklenmedik stres durumunda kenara daha fazla sermaye koymak için yeni kurallarla karşılaşacağını ifade ederek, topluluk bankalarının bu tür kurallardan muaf tutulacağını dile getirdi.

Federal kurumların yakın gelecekte yeni sermaye kuralları önereceğini kaydeden Gruenberg, ancak kuralların gelecek yıl ortasından önce yürürlüğe girmesinin pek olası olmadığını sözlerine ekledi.

ABD'de mart ayında SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden sonra gerçekleşen en büyük banka iflaslarından biri olmuş, SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da iflas etmişti.

Mayıs başında da First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.

Banka iflaslarının tekrar yaşanmasının önüne geçilmesi amacıyla politika yapıcılar, bankaların denetim ve sermaye yükümlülüklerinde sıkılaştırmaya gidilebileceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
SOLOTÜRK Amasya semalarında gösteri yaptı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tamamlanan 13 kalıcı konut teslim edildi

Benzer haberler

ABD'de orta ölçekli bankalara daha güçlü sermeye kuralları geliyor

ABD'de orta ölçekli bankalara daha güçlü sermeye kuralları geliyor

Katılım bankacılığında sektörün hedefi yüzde 15 paya ulaşmak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet