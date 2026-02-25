Dolar
logo
Ekonomi

ABD'de mortgage faizi Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,09 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, başvurular yüzde 0,4 arttı.

Dilara Zengin Okay  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
ABD'de mortgage faizi Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 20 Şubat'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 4 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,17'den yüzde 6,09'a indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,50'den yüzde 5,48'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının geçen hafta Hazine tahvil getirilerini takip ederek gerilediğini ve 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

