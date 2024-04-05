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Ekonomi

ABD'de martta istihdam beklentileri aştı, işsizlik oranı düştü

ABD'de tarım dışı istihdam, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi.

Dilara Zengin Okay  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
ABD'de martta istihdam beklentileri aştı, işsizlik oranı düştü

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam martta 303 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve 10 ayın en yüksek artışını kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, 212 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, kamu ve inşaat sektörlerinde arttı.

Tarım dışı istihdama ilişkin ocak ayı verilerinde yukarı, şubat ayı verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda ocak ayında kaydedilen artış 229 binden 256 bine çıkarılırken, şubat ayı için 275 binden 270 bine çekildi.

İşsizlik oranı düştü, iş gücüne katılım oranı arttı

ABD'de işsizlik oranı, mart ayında 0,1 puan azalışla yüzde 3,8'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 3,9 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı şubatta yüzde 3,9 ile Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Ülkedeki işsiz sayısı, martta 29 bin kişi azalarak 6 milyon 429 bine indi. İş gücüne katılım oranı ise 0,2 puan artışla 62,7'ye çıktı.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 34,69 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri de ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç şubatta yüzde 0,2 artmıştı.

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